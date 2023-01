Il Lions Club Terni Host celebra i 63 anni di vita con la ‘charter night’

Il Lions Club Terni Host ha festeggiato i suoi 63 anni di vita, celebrando la propria ‘charter night’ con la visita del governatore del distretto 108L Fabrizio Sciarretta. A fare gli onori di casa, nella sala del ristorante ‘Il Melograno’, il presidente del club Stefano Lupi. Alla serata hanno partecipato i soci di Terni Host, i presidenti e gli officer dei club Lions della zona, autorità lionistiche, civili e religiose. Oltre al governatore Sciarretta erano presenti il past governatore del distretto Pietro Pegoraro, il primo vice governatore Michele Martella, la presidente Leo Marzia Latini, il vescovo di Terni monsignor Francesco Antonio Soddu, il sindaco Leonardo Latini e la presidente della Provincia Laura Pernazza. Nel corso della serata il presidente di Terni Host, Stefano Lupi, ha evidenziato come il club, nel corso del suo lungo percorso, abbia svolto un ruolo primario per la tutela e promozione della comunità ternana, assicurando continuità di impegno nello spirito di servizio che caratterizza i principi fondanti del movimento lionistico. Folta la rappresentanza dei giovani Leo che hanno valorizzato l’evento, nel solco della continuità generazionale. In tutti questi anni il Lions Club Terni Host ha realizzato innumerevoli service, in ambito assistenziale e culturale, per la tutela della salute e dell’ambiente, per la prevenzione e la cura del diabete, oltre che per il sostegno alle fasce più deboli della società, delle famiglie disagiate e delle persone affette da disabilità. Terni Host sostiene ogni anno il Banco Alimentare, realizzando service sociali importanti come il progetto Martina, Kairos, il Lions Quest ed il Poster per la Pace. La storia di questo lavoro è stata ripercorsa dal past governatore Pietro Pegoraro, pietra miliare del club, unitamente alla presentazione curata dal primo vice governatore Michele Martella che si è soffermato sui valori del sodalizio. Particolarmente apprezzata la relazione del governatore Fabrizio Sciarretta che, nel ricordare le linee di indirizzo volte al miglioramento continuo dell’attività da svolgere, ha conferito l’attestazione di Excellence 2021/2022 al Club Terni Host per la grande opera svolta. La ‘charter night’ si è conclusa con la donazione di mille dollari all’LCIF, per il service sul cancro pediatrico.

LE FOTO DELLA SERATA (credits Alberto Mirimao)