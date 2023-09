Il padel ternano al top grazie alle ragazze: doppio titolo italiano giovanile

Una prima domenica di settembre con soddisfazioni sportive ternane grazie al padel. Sono tre le ragazze che possono festeggiare un titolo tricolore nella giornata odierna: a trionfare sono Francesca Galli e Alessandra Fiorillo nel doppio under 15 alla manifestazione tricolore in corso di svolgimento al Tennis Club Schio e Valentina Varazi, numero uno italiana tra le under 18. «Un risultato che premia il suo valore ed il suo impegno quotidiano», il commento del delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli. «Faccio a lei, ad Happy Village e alla sua famiglia i meritati complimenti per questo titolo che onora non solo il padel ma tutto il movimento sportivo della nostra provincia». Elogi anche per il maestro della Galli, Andrea Paiella, e il suo staff.

