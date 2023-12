Il Perugia esonera Baldini: prima squadra a Formisano

Il Perugia Calcio ha esonerato l’allenatore Francesco Baldini all’indomani della sconfitta per 2 a 0 nel derby contro l’Arezzo. La società guidata da Massimiliano Santopadre fa sapere, in una nota, che «a lui, al vice Luciano Mularoni, al preparatore atletico Diego Gemignani, al preparatore dei portieri Davide Bertaccini e al collaboratore tecnico Claiton Dos Santos Machado vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati». Poi l’annuncio del sostituto: «Contestualmente la società annuncia che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra sarà Alessandro Formisano».

