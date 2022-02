Il sindaco di Foligno dopo il ricovero per Covid: «Grazie a Patoia e al suo staff»

«Caro Lucio, desidero ringraziarti dal profondo del cuore per la straordinaria assistenza ricevuta in occasione del mio ricovero nel reparto Covid da te diretto. Il tuo impegno professionale impeccabile, e se mi è concesso, la tua quotidiana presenza umana con me ed i miei familiari, sono stati motivo di grande conforto in un momento difficile e hanno fatto si che tutto si risolvesse rapidamente nel migliore dei modi». Comincia così la lettera del sindaco di Foligno Stefano Zuccarini inviata al dottor Lucio Patoia, direttore della struttura complessa di medicina interna dell’ospedale ‘San Giovanni Battista’.

I ringraziamenti

«Posso dire con altrettanta ammirazione – scrive il primo cittadino – che la tua opera professionale e umana l’ho vista ogni giorno profusa, con eguale slancio, verso ciascun paziente del tuo reparto, a prescindere dal paziente particolare e questo ti fa ancor più onore e merito. Ti prego di estendere i miei complimenti e ringraziamenti a tutto il personale medico, infermieristico, Oss del reparto Covid, al tuo pari sempre presente, efficiente ed umanamente vicino ai pazienti. So che non ami gli orpelli ma queste mie righe nascono dal cuore e desidero che Mauro – Zampolini, direttore del presidio ospedaliero di Foligno; ndr – e Massimo – De Fino, direttore generale della Usl Umbria 2; ndr – ne siano a conoscenza. L’ospedale di Foligno non ha certo bisogno della mia testimonianza per confermare la sua eccellenza, ma non voglio fare mancare la mia mollichina di riconoscenza per la splendida assistenza ricevuta e la efficienza del reparto Covid. Grazie ancora, anche a nome di Simona e dei miei familiari e buon lavoro».

Il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino: «Grazie al rapporto sinergico»

Il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino, in costante contatto con la direzione ospedaliera e con i sanitari del ‘San Giovanni Battista’ nei giorni di degenza del primo cittadino e rallegrandosi per la sua completa guarigione, si è unito ai ringraziamenti del sindaco al dottor Lucio Patoia e a tutto lo staff per la preziosa opera e il costante impegno al servizio dei pazienti e della collettività. «Va da sé – spiega il direttore generale – che questi risultati brillanti e di eccellenza siano stati raggiunti grazie ad un rapporto sinergico e di rete tra tutti i reparti e tutti gli operatori. Grazie alla professionalità, al coraggio, ai sacrifici e all’impegno del nostro personale, grandi uomini e grandi donne – conclude – dopo oltre due anni bui e difficili di pandemia oggi intravediamo sempre più chiara la definitiva uscita dal tunnel. Per tornare tutti, finalmente, ad una vita normale».