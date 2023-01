Il Terni Fc si prende l’ex Fera Mario Pacilli: «Una scelta di vita»

Un’altra ex Fera per l’Asd Terni Football Club. Raggiunto l’accordo con il 35enne aquilano Mario Pacilli, che arriva da svincolato: cresciuto nel settore giovanile della Ternana (26 partite e 1 gol in prima squadra), vanta 388 presenze tra i professionisti (66 in Serie B, 58 gol realizzati e 27 assist forniti). Ha indossato anche le maglie di Avellino, Pro Patria, Albinoleffe, Trapani, L’Aquila, Lecce, Cremonese, Viterbese, Casertana, Taranto e del Chiasso in Challenge League: «Torno a Terni dopo tanti anni e ritrovo molti ragazzi con i quali ho condiviso lo spogliatoio all’inizio della carriera. Per me questa è stata una scelta di vita perché nonostante avessi ricevuto proposte da società che militano in categorie in cui ho sempre giocato ho scelto il Terni Football Club per restare vicino casa. Le prime sensazioni sono state estremamente positive. Ho trovato un ambiente unito, composto da persone che hanno sempre fatto calcio a livello professionistico, e determinato nel voler centrare un risultato importante».

