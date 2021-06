«Il treno resta in moto e noi non dormiamo»

C’è un treno che toglie il sonno ai residenti di Fontivegge. È l’Intercity che arriva a Perugia alle 22.28. E non perché sia in ritardo. Ma perché viene lasciato acceso per tutta la notte fino a che non si rimette in moto, alle 6.40 del mattino seguente.

Notti insonni a Fontivegge

I residenti del quartiere, dopo numerose proteste, anche chiamando la polizia. La Polfer ha allertato la direzione centrale, che sta provando a risolvere la situazione. Del fatto – riporta La Nazione – si sono interessati anche i consiglieri comunali Roberta Ricci e Massimo Pici: «Ci è stato assicurato che il disguido sarà risolto a stretto giro, al massimo da domenica o lunedì gli abitanti della stazione potranno tornare a dormire con le finestre aperte senza essere disturbati dal rumore del treno».

Il precedente a Ponte San Giovanni