Impiega due lavoratori stranieri irregolari per il taglio del bosco: sanzioni e denuncia

Il proprietario di una ditta boschiva, operativa all’interno di un bosco nel territorio comunale di Sigillo (Perugia), è stato denunciato a piede libero per aver impiegato due operai extracomunitari privi del permesso di soggiorno. La situazione è stata portata alla luce a seguito di un controllo da parte dei carabinieri forestali di Scheggia e Pascelupo, con l’ausilio dei colleghi del comando stazione di Sigillo. L’irregolarità, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, prevede una multa di 5 mila euro per ciascun lavoratore impiegato. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per circa mille euro per irregolarità nell’esecuzione del tagli, con contestuale segnalazione all’ente competente per la sospensione del tesserino di ditta boschiva. Accertamenti sono stati eseguiti anche dal Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Perugia che hanno riscontrato irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguenti sanzioni amministrative per circa 24 mila euro.

Condividi questo articolo su