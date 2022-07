In Umbria ritorna il campionato europeo di deltaplano

L’Umbria è pronta ad ospitare il campionato europeo di deltaplano. L’evento, dopo lo stop per il Covid, si svolgerà sul Monte Cucco e andrà in scena dal 10 al 23 luglio: si tratta di una competizione ufficiale riconosciuta dalla Federazione aeronautica internazionale e dall’Aero club d’Italia. L’area di gara comprenderà un ampio territorio umbro e lambirà la Toscana (Sansepolcro) e le Marche (Camerino, Muccia).

L’inaugurazione

Monte Cucco ha già ospitato campionati mondiali ed europei: è considerata la ‘culla del volo’ in deltaplano. La cerimonia di inaugurazione ci sarà domenica 10 luglio alle 19 in piazza Martiri, a Sigillo: spazio alla sfilata delle nazioni accompagnate dalla P-Funking Band. A seguire, alle ore 21, esibizione ‘Tango sin palabras – suburbios de Buenos Aires’. Dal 9 al 24 luglio ci sarà inoltre ‘Notti in volo’, una serie di eventi a corredo degli europei.