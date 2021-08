Incendi in serie nel Perugino: elicotteri e Canadair in azione

Un sabato complicato per i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Diversi gli incendi da domare nel corso della giornata tra Trevi, Campello sul Clitunno, Todi e Gubbio: in un caso ci sono delle case in pericolo.

Gli incendi. C’è anche il Canadair



Alle 13 una squadra di Spoleto – in supporto anche i vigili del fuoco di Foligno – si è attivata per spegnere un rogo di sterpaglie in zona Torre Matigge di Trevi con l’aiuto dell’agenzia forestale e di una squadra anti incendio boschivo intervenuta poco dopo le 14. Poco dopo in zona Bazzano (Campello sul Clitunno) si sono sviluppate le fiamme in un’area boschiva con mezzo aereo e team Aib in azione. In questo caso ci sono delle case non distanti: sul posto anche due elicotteri ed un Canadair.

Todi e Gubbio

Un altro incendio – riguardante un campo e parte di un bosco, tutto sotto controllo – ha coinvolto località Fiore nel territorio comunale di Todi. Infine nel comune di Gubbio, in zona Carbonesca e nella frazione di Mocaiana, sono intervenute due squadre (c’è anche Gaifana) per domare le fiamme.