Incidente stradale nella tarda serata di mercoledì, poco dopo le ore 23.30, lungo l’autostrada A1 in provincia di Terni. Il sinistro è accaduto circa un chilometro prima del casello autostradale di Orvieto, in direzione Roma. Coinvolti più veicoli ma, fortunatamente, non ci sono feriti gravi. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Orvieto – il traffico è stato temporaneamente interrotto – così come gli operatori del 118 e personale di Autostrade.

