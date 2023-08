Incidente in Versilia: muore atleta di origini moldave da anni residente a Foligno

Lutto per la comunità folignate e non solo, in seguito alla scomparsa del 36enne Ivan Loisin, originario della Moldavia ma da anni residente in Umbria, a Foligno. Il giovane è morto all’alba di mercoledì per un incidente stradale avvenuto a Forte dei Marmi (Lucca). A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero – Umbria‘ con un articolo di Giovanni Camirri. Atleta di punta della Accademia Foligno-Mixed Martial Arts, il 36enne da alcuni anni si recava in Versilia, d’estate, per lavorare. Istruttore di kickboxing e atleta di MMA, operava come guardia del corpo e addetto alla sicurezza, grazie anche ad una mole e ad un fisico imponenti. Fatale per il 36enne l’incidente che lo ha visto coinvolto in sella al suo scooter Gilera Gp 800, finito contro un’autovettura Kia Picanto. Ivan Loisin è morto sul colpo e la notizia ha presto raggiunto la comunità folignate dove il giovane di origini moldave aveva tanti amici ed era conosciuto e stimato. Tante le espressioni di cordoglio e dolore per la sua morte, accompagnate da una iniziativa di solidarietà volta a sostenere le spese per i funerali. È stata infatti attivata una carta pre pagata su cui, chi vorrà, potrà versare un contributo destinato all’agenzia funebre. L’Iban e IT03D3253203200006571221553 e per ogni informazione ci si può rivolgere all’Accademia Foligno-Mixed Martial Arts.

