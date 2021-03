Irregolare beccato con un coltello ad un controllo: arrestato

Intercettati dalla polizia a corso Garibaldi insieme ad un connazionale, un tunisino di 38 anni è fuggito alla vista degli agenti. Rincorso, è stato raggiunto in piazza Grimana dove ha estratto un coltello ma è stato bloccato da due agenti. Arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, sarà espulso insieme alla persona che era con lui.

NELLA STESSA GIORNATA INTERCETTATO UN TUNISINO EVASO A PONTE SAN GIOVANNI