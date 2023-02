È servita qualche ora di lavoro ma alla fine i vigili del fuoco di Orvieto ci sono riusciti a salvare un cagnolino – un Jack Russell – che domenica mattina, inseguendo un’istrice fin nella sua tana, era rimasto intrappolato. Il fatto è accaduto in località Botto: il cane, di piccola taglia, è stato individuato dopo una breve ricerca. I suoi latrati erano ben percepibili e il personale del 115, dopo averlo individuato e aver ‘studiato’ il metodo migliore per estrarlo da lì, lo ha tratto in salvo.

LE FOTO