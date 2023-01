La chiude in casa e tenta di avere un rapporto sessuale: denunciato per sequestro di persona

L’intervento della polizia di Stato di Perugia è scattato presso un’abitazione di Corciano, a seguito di una richiesta di aiuto per un possibile sequestro di persona. Giunti sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte la porta dell’appartamento chiusa dall’interno e dopo alcuni minuti ha aperto un 34enne di nazionalità straniera, ovvero il padrone di casa.

L’approccio che diventa sequestro

Con lui c’era anche una donna di 27 anni – colei che aveva lanciato l’sos – che ha spiegato agli agenti di aver raggiunto l’abitazione per recuperare alcune cose che aveva lasciato lì. Una volta dentro, il 34enne avrebbe fatto delle avances, respinte, per poi chiudere la porta, nascondere la chiave e tentare di avere con lei un rapporto sessuale.

Le versioni

A quel punto la 27enne, terrorizzata, ha scritto dei messaggi di aiuto ad alcuni amici che hanno subito chiamato la polizia di Stato. Di contro il 34enne ha spiegato agli agenti di avere una relazione con la giovane, confermando di aver chiuso la porta a chiave ma che l’avrebbe riaperta se glielo avesse chiesto. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per sequestro di persona mentre la 27enne, pur scossa, non ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari del 118.