La ‘Dante Alighieri’ di Terni omaggia Luca Serianni

In occasione della 23° ‘Settimana della lingua italiana nel mondo’, il comitato di Terni della ‘Società Dante Alighieri’ ricorda il professor Luca Serianni con un evento che sarà avviato da una lectio magistralis di Alessandro Masi. L’evento si terrà giovedì 12 ottobre alle ore 16 a palazzo Gazzoli (via del Teatro Romano, 13). Dopo i saluti delle autorità locali e di Anna Rita Manuali, presidente della ‘Dante Alighieri’ di Terni, si terrà la lectio magistralis del segretario generale Masi (‘Le parole sono importanti’), seguita dalla proiezione del video ‘Un ricordo di Luca Serianni’ realizzato da Lamberto Lambertini per la ‘Società Dante Alighieri’. L’omaggio proseguirà con gli interventi del professor Fausto Dominici (vice presidente nazionale Fnism) con ‘La sua grammatica, la nostra grammatica’, e della dottoressa Laura Staffieri, linguista e docente di italiano presso il comune di Karlstad (Svezio), con ‘Luca Serianni. Il valore del suo insegnamento nel ricordo di un’allieva’. Sarà infine proiettato il video ‘Presenze verdi del dialetto nella comunicazione quotidiana’ a cura della professoressa Maria Luisa Fazio e in collaborazione con le scuole di Terni, che riprende il tema dell’edizione 2023 della ‘Settimana della lingua italiana nel mondo’ (‘L’italiano e la sostenibilità’). A conclusione Alessandro Masi consegnerà ad alcuni studenti di Terni le borse di studio dedicate a Luca Serianni.

