MotoGp, partenza il 19 luglio a Jerez

«Dovremo adattarci tutti, ma ora ciò che conta è avere finalmente una data di inizio. E per il bene di tutti, dovremo anche impegnarci a rispettare le norme di sicurezza igienico-sanitarie di ciascun Paese in cui si disputeranno i gp». Danilo Petrucci commenta così l’ufficializzazione del calendario 2020 da parte della Fim e di Dorna Sports: la stagione inizierà il 19 luglio a Jerez de la Frontera e sarà composta da un minimo di 13 gare. Possibile che si arrivi a disputarne 17. Effetti covid-19 anche sul motomondiale.

Le gare europee

Il circuito spagnolo ospiterà un secondo gran premio nel fine settimane successivo. Quindi il completamento – 13 gare in totale – delle gare sul territorio europeo in quattro mesi: «Il campionato potrebbe vedere in seguito anche i Gp di Stati Uniti (Austin), Argentina (Termas de Rio Hondo), Tailandia (Buriram) e Malesia (Sepang), che al momento non sono ancora stati confermati e che potrebbero portare la stagione fino alla data limite del 13 dicembre», spiega la Ducati. «Questa, in ogni caso, sarà una stagione molto strana, ma avere il calendario – le parole del 29enne ternano – a disposizione ci permette almeno di iniziare a metabolizzare la nuova situazione. Ad esempio correremo su circuiti che già conosciamo, ma in periodi diversi dell’anno: non abbiamo mai corso a Jerez a luglio, perché normalmente la gara è a maggio, e la differenza di temperatura potrebbe essere determinante».

Il calendario

19 luglio – GP di Spagna – Circuito de Jerez-Ángel Nieto

26 luglio – GP dell’Andalusia – Circuito de Jerez-Ángel Nieto

9 agosto – GP della Repubblica Ceca – Automodrom Brno

16 agosto– GP dell’Austria – Red Bull Ring – Spielberg

23 agosto – GP della Styria – Red Bull Ring – Spielberg

13 settembre – GP di San Marino e della Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli

20 settembre – GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli

27 settembre – GP della Catalunya – Barcelona – Catalunya

11 ottobre – GP di Francia – Le Mans

18 ottobre – GP di Áragon – MotorLand Áragon

25 ottobre – GP di Teruel – MotorLand Áragon

8 novembre – GP d’Europa – Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo

15 novembre – GP della Comunità Valenciana – Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo

Da confermare – GP delle Americhe – Circuit of The Americas

Da confermare – GP dell’Argentina – Termas de Rio Hondo

Da confermare – GP della Tailandia – Chang International Circuit

Da confermare – GP della Malaysia – Sepang International Circuit