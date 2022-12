La polizia le ritrova l’auto che le avevano rubato due mesi prima

Quell’auto lasciata lì, isolata in un appezzamento di terreno nei pressi del cimitero, è apparsa subito sospetta agli agenti della polizia di Stato di Perugia, in servizio di pattugliamento nella zona di San Giovanni del Pantano, in via dei Calderoni. Così è scattato il controllo, in base al quale l’autovettura è risultata rubata lo scorso ottobre – con denuncia sporta il giorno 20 – ad Assisi. Nel giro di poco la proprietaria del veicolo – piuttosto felice del ritrovamento – è stata avvertita dalla sala operativa della questura di Perugia: non potendo recarsi subito sul posto, è stato attivato il soccorso stradale con custodia giudiziale del mezzo in attesa della riconsegna.

Condividi questo articolo su