L’aeroporto dell’Umbria ‘base’ per le Frecce Tricolori che si esibiranno domenica a Foligno

di V.Q.

Tutto pronto per l’arrivo in Umbria delle Frecce Tricolori, da venerdì 4 a domenica 6 agosto: sorvoleranno Perugia nella mattinata di venerdì alle 11.15 per poi atterrare all’aeroporto internazionale dell’Umbria dove sosteranno per esibirsi domenica all’Airshow di Foligno.

Soddisfazione

«Erano quasi dieci anni che la pattuglia acrobatica non utilizzava la nostra struttura aeroportuale come base – afferma la presidente della Regione, Donatella Tesei -. L’aeroporto dell’Umbria, fra l’altro, continua a registrare record straordinari. Il mese di luglio si è chiuso con 67.350 passeggeri, ben 7.300 in più rispetto al miglior mese della sua storia, che poi era lo scorso giugno, segno che si continuano a realizzare record. Nel primo semestre 2023 l’aeroporto dell’Umbria, tra quelli sotto i 10 milioni di passeggeri, risulta come secondo in Europa quanto a incremento rispetto al periodo pre-Covid. Dati incredibili – prosegue la Tesei – che ripagano la scelta fatta da questa amministrazione e il grande lavoro svolto dalla Sase, la società che gestisce lo scalo umbro e di cui la Regione detiene l’80%, che ringrazio a partire dal presidente Marcucci e dal direttore Solimeno sino a tutti i dipendenti per l’impegno e la professionalità che mettono quotidianamente in campo, gestendo con soddisfazione dei passeggeri lo scalo nonostante i numeri di transito diventati così grandi in così breve tempo».