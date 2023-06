Lions Club Terni Host: ‘Passaggio della Campana’ fra Lupi e Robatto

Serata emozionante e piena di significato, quella di giovedì 15 giugno presso il ristorante ‘Piermarini’ di Ferentillo, dove il Lions Club Terni Host ha celebrato uno dei momenti più importanti, il passo conclusivo dell’anno lionistico. Si è infatti tenuto il ‘passaggio della campana’ fra il past president Stefano Lupi e la nuova presidente del Club, Alessandra Robatto. Il primo ha tracciato un bilancio ricco delle numerose attività e dei service svolti dal Terni Host nel corso dell’ultimo anno, in molti casi a supporto delle persone più bisognose, dei giovani e dei progetti di ricerca e sensibilizzazione su numerose tematiche di attualità. La presidente Robatto ha invece delineato obiettivi e progetti per il futuro, confermando tanto la consueta attenzione al sociale quanto la volontà di perseguire lo sviluppo culturale e socio-economico del territorio, insistendo sulle consapevolezze che l’azione del Club è in grado di far maturare presso la società civile. Alla serata, oltre a numerosi soci il cui numero è in costante ascesa, sono intervenuti i presidenti del Rotary Club di Terni, Francesco Montalbano Caracci, e del Soroptimist, Stefania Capponi, oltre a figure di spicco del mondo lionistico come il past governatore Pietro Pegoraro, il governatore Michele Martella e il presidente di zona Carlo Viola.

Condividi questo articolo su