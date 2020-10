Lions club Terni Host sostiene le scuole

L’idea del service era nata lo scorso settembre, in occasione della cerimonia del ‘passaggio della campana’ tenutasi a palazzo Cesi, ad Acquasparta. Detto-fatto, visto che il club Lions ‘Terni Host’, presieduto da Marco Coccetta, lunedì è partito con le donazioni di materiale anti-Covid alle scuole del territorio. Alla lettera del Club hanno, per ora, risposto cinque plessi: il classico ‘Tacito’, lo scientifico ‘Donatelli’, il liceo ‘Angeloni’, l’Ipsia ‘Pertini’ e l’istituto di Acquasparta. Fra il materiale richiesto figurano mascherine, termoscanner, gel e salviette igienizzanti. Le prime consegne, effettuate dallo stesso presidente Coccetta e da Paolo Alunni Pistoli, che ha collaborato all’iniziativa, sono state già effettuate: segno di vicinanza Lions al mondo scolastico in una fase delicata per tutti, anche e soprattutto per studenti, insegnanti e famiglie.

Condividi questo articolo su