Duecento mascherine FFP2 per il personale sanitario dell’ospedale di Terni. A compiere il bel gesto – una donazione – è stato il club Lions Terni Host. Venerdì mattina il presidente del club, Carlo Viola, a nome dei soci ha raggiunto l’azienda ospedaliera per consegnare le mascherine direttamente nelle mani del direttore sanitario del ‘Santa Maria’, Sandro Vendetti. Un contributo in linea con lo spirito lionistico, in una fase decisamente difficile per tutti.

