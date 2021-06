Spinazzola star con l’Italia: «Un motivo in più per tifare»

Man of the match nell’esordio dell’Italia contro la Turchia ad Euro 2020. Leonardo Spinazzola, nativo di Foligno, è stato indicato dall’Uefa come migliore in campo nel 3-0 degli azzurri contro la squadra di Şenol Güneş allo stadio Olimpico: è da questa premessa che il sindaco, Stefano Zuccarini, ha voluto lanciare un post Facebook per elogiare il celebre concittadino.

Il dono

«Leonardo è un ‘folignate doc’ – le parole di Zuccarini – ed ha esordito proprio nella Virtus Foligno per poi vivere una entusiasmante carriera calcistica. È così legato a Foligno che ha scelto proprio il nostro palazzo comunale per il suo matrimonio: si è sposato in sala consiliare lo scorso 24 dicembre alla vigilia di Natale. Le prime foto sono state scattate proprio nelle stanze affrescate e dai balconi che si affacciano su piazza della Repubblica. Lo aspetto di nuovo a palazzo comunale per consegnargli un dono a nome dell’intera città. Abbiamo un motivo in più per tifare l’Italia».