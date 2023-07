Pork, sport e arte. C’è un evento particolare in arrivo a Lugnano in Teverina: venerdì 28 luglio debutta il ‘Festival interregionale della porchetta’. Proseguirà per tre giorni tra degustazioni gastronomiche (Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo), pane tipico umbro, vini di produzione locale, camminate sportive/meditative, fitness, street food e arcieri medievali. Spazio anche ad un torneo giovanile di calcio a 5. Tutto ciò in uno dei borghi più belli d’Italia.

