Lugnano in Teverina: cittadinanza onoraria ad Osvaldo Bevilacqua

Ad Osvaldo Bevilacqua la cittadinanza onoraria del Comune di Lugnano in Teverina: la consegna da parte del sindaco Gianluca Filiberti è avvenuta sabato 3 dicembre in occasione di ‘Olea mundi day’. Il noto conduttore di Sereno Variabile, ormai grande frequentatore e promotore dei piccoli borghi come Lugnano in Teverina, ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla manifestazione che celebra la collezione mondiale Olea Mundi. «Il sindaco e l’amministrazione comunale, con sentimenti di profonda gratitudine conferiscono la cittadinanza onoraria ad Osvaldo Bevilacqua – queste le parole pronunciate da Filiberti – per l’impegno ed il grande successo ottenuto nella sua lunga attività di giornalista televisivo, rivolto alla conoscenza, divulgazione e promozione del Paese e delle sue molteplici eccellenze, in modo particolare per la grande attenzione mostrata verso le piccole realtà non sempre adeguatamente pubblicizzate dai media. Per il legame instaurato con l’associazione ‘I borghi più belli d’Italia’ e in particolare con il comune di Lugnano in Teverina, a testimonianza dell’impegno volto alla promozione di quell’Italia nascosta ancora tutta da scoprire».

Osvaldo Bevilacqua

Osvaldo Bevilacqua è uno dei più noti e consolidati autori e conduttori televisivi italiani avendo iniziato la sua carriera televisiva nel 1978 con la trasmissione Sereno Variabile, il programma televisivo dedicato ai viaggi e all’ambiente entrato nel guinness dei primati come il ‘travel show’ di più lunga durata al mondo di tutti i tempi essendo andato in onda, ininterrottamente, per ben quarant’anni con lo stesso giornalista conseguendo ben cinque record. Autore di più di 1.800 ore di trasmissione, ha percorso circa 4 milioni di chilometri in Italia e 14 nel mondo, spaziando, nell’ambito di viaggi, vacanze, tutela del territorio e arte e ha saputo esplorare con grande competenza, il Belpaese, esaltandone le tipicità, il folklore, le storie, le tradizioni, le manifestazioni e l’umanità delle comunità visitate. All’attività giornalistica ha affiancato quella di docente di comunicazione e giornalismo televisivo presso l’università Luiss di Roma, insegnando per dieci anni, presso l’Università di Urbino per sei anni e presso il Campus Biomedico di Roma per un anno. Dal 2009 al 2012 ha diretto una rete televisiva satellitare tematica sperimentale, nota come Yes_Italia, che si occupava di turismo e Made in Italy. E’ stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. E’ vincitore di numerosi premi giornalistici tra i quali quello assegnato a Chianciano dalla critica televisiva e tre premi Saint Vincent, ovvero il più prestigioso premio giornalistico che viene consegnato al Quirinale dal Presidente della Repubblica, e ha ricoperto la carica di componente della Commissione del Cinema per i premi di qualità e di Consigliere diplomatico della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite.