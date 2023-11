L’Umbria del gusto in lutto: se ne va il re della torta al testo

di Giovanni Cardarello

Una brutta notizia si abbatte sugli amanti di uno dei principali prodotti tipici dell’Umbria, e del perugino in particolare. Nella notte a cavallo tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre se n’è andato il grande e amatissimo Faliero Baldoni, 81 anni. Parliamo del popolare fondatore, insieme alla compagna di vita, della trattoria ‘Da Faliero e la Maria’ di Montebuono di Magione. Quelli dell’azzeccatissimo slogan: ‘Da Faliero e la Maria la torta più buona che ci sia’.

Ma definire ‘Da Faliero e la Maria’ solo una trattoria è davvero riduttivo. Parliamo di un pezzo di storia del territorio, di una parte fondamentale dell’economia locale, un luogo di ritrovo frequentatissimo e importante per lo sviluppo turistico del lago Trasimeno e, soprattutto, di un ‘luogo dell’anima’ per migliaia di persone che dal 1969 ad oggi hanno frequentato il locale.

Un locale, come accennato, nato come un piccolo chiosco di smercio di torta al testo e di un bicchiere di vino. Rigorosamente prodotti sul posto. Con il compianto Faliero al pubblico e la signora Maria a dare vita a quel capolavoro di storia e cultura gastronomica che è la torta al testo. Un piccolo chiosco che nel tempo è diventato prima veranda, poi trattoria, infine albergo e dancing grazie alla forza e alla tenacia di chi ha argomenti solidi da offrire al pubblico, di chi ha spinto il Paese a crescere. Di chi ha costruito, da zero, una forza economica e sociale che oggi viene tramandata alle nuove generazioni, con la stessa forza e la stessa passione, dai figli Luca e Cristiano gli attuali gestori. I funerali di Faliero Baldoni si terranno giovedì 23 novembre alle ore 17 nella chiesa di San Savino, a Magione.