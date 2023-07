L’Umbria perde l’avvocato Gianmarco Cesari

Profondo cordoglio in Umbria per la scomparsa dell’avvocato Gianmarco Cesari, professionista conosciuto e stimato da tanti anche e soprattutto per le sue grandi qualità umane. Aveva 63 anni e viveva a Monte Vibiano Vecchio (Marsciano). I funerali si terranno sabato 8 luglio alle ore 16 nella chiesa di San Giovanni Battista, a Marsciano.

Chi era

Nato a Perugia, Gianmarco Cesari era giurista ed avvocato cassazionista di livello nazionale con uno studio legale a Roma ed uno a Perugia. Noto il suo impegno a fianco dell’associazione italiana familiari e vittime della strada, ha sempre anteposto la correttezza etica ad ogni altra cosa. Il suo volto era noto anche fuori dai confini umbri, in ragione delle frequenti presenze – come esperto ed opinionista – in programmi nazionaliì della Rai, di Mediaset e La7. Intensa anche la sua attività di relatore per convegni nazionali e internazionali sul tema della tutela dei diritti delle vittime, del danno alla persona, della sicurezza stradale, della giustizia per le vittime della strada, della responsabilità personale medica e dei diritti umani in genere. Sintetizzare il curriculum dell’avvocato Cesari, docente sia in ambito universitario che in contesti formativi più specifici della professione, non è facile. Basti pensare che negli anni si è fatto promotore di disegni di legge presso il parlamento quali la riforma dell’omicidio stradale, della legittima difesa, del bullismo e del cyberbullismo, la riforma del sistema risarcitorio del danno alla persona, la modifica dell’articolo 111 della Costituzione per la garanzia dei diritti e delle facoltà delle vittime di reato. Lascia un grande vuoto, soprattutto in chi lo ha conosciuto e ha apprezzato la sua statura umana, quella di una persona sempre aperta verso gli altri, empatica, sensibile.