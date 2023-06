Lupo sbuca in strada all’improvviso: investito a Gubbio

È sbucato all’improvviso in strada e la donna alla guida non è riuscito a evitarlo. Un lupo è morto vittima di un incidente stradale sulla Pian d’Assino a Gubbio, tra Padule e Torre dei Calzolari nel pomeriggio di mercoledì 21 maggio. L’esemplare aveva circa tre anni, secondo quanto rilevato dai carabinieri, la guardia forestale e il veterinario di turno dell’Usl. Sarebbe morto sul colpo, con l’impatto involontario da parte della donna. Quella dei lupi sarebbe una presenza sempre maggiore a Gubbio, dove sarebbero arrivati fino alle porte della città rappresentando un pericolo per gli allevamenti. Così, anche l’animale tanto temuto e cattivo nelle favole diventa una povera vittima che fa quasi tenerezza.

