Marmore in lutto per Raffaele Giocondi

Se n’è andato all’improvviso e la sua morte ha profondamente colpito i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene. L’imprenditore Raffaele Giocondi, uno dei simboli di Marmore e del Ternano, è scomparso sabato sera all’ospedale di Terni dove era stato ricoverato nel primo pomeriggio a seguito di un malore. Aveva 55 anni. Titolare dello storico mobilificio e dell’albergo Velino, punto di riferimento turistico e ricettivo del territorio, Raffaele lascia cinque figli. Apprezzato per le sue capacità di imprenditore ma soprattutto per le sue grandi qualità umane, il senso dell’amicizia, la simpatia, l’intelligenza, Giocondi ha accompagnato generazioni di marmoresi, ternani e non solo, con le sue attività in cui aveva proseguito la tradizione familiare, confermandosi un protagonista della vita economica e sociale. Ai familiari giungano le condoglianze più sentite da parte dell’editore e della redazione di umbriaOn.

