Massa Martana, una giornata ‘ecosofica’ sui Monti Martani

Un appuntamento particolare quello andato in atto domenica sui Monti Martani, nell’area verde Troscignole. Ad organizzarlo ci hanno pensato la comunanza agraria, la pro loco ed il Circolo Anspi di Colpetrazzo.

A parlarne è la professoressa Samuela Dolci: «I più coraggiosi hanno raggiunto la meta a piedi, partendo alle 7.30 dalla piazza del paese, passando per Monte Cerchio in cui sono ben visibili le tracce di un insediamento protostorico. Un percorso – spiega – in stretta comunione con la Natura, tra lecci, faggi, querce, arbusti, rovi e farfalle multicolore. Il pranzo all’aperto è stato offerto dalle organizzazioni e condiviso da tutti i partecipanti; è il luogo che crea legame, in cui l’armonia naturale coincide con l’armonia sociale, creando un rapporto di intime corrispondenze. Sono proprio le radici comuni che generano un senso di protezione, per ritornare così alla sorgente, ovvero a ritrovare la vocazione naturale dell’uomo: scoprire l’incanto della bellezza del paesaggio e delle relazioni umane».