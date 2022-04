MasterChef a Terni, l’ipotesi è concreta: in ballo ci sono due siti

di S.F.

Terni e la promozione del territorio, tentativo in via di sviluppo. Per ora nessuna certezza ma ci sarebbe la possibilità concreta di ospitare in città il più noto talent show televisivo del mondo culinario: il riferimento è MasterChef Italia, la versione tricolore del programma in onda da un decennio su Sky. Il mirino è puntato su due siti turistici.

Cascata e Carsulae

Da quanto si apprende, l’obiettivo è quello di far svolgere una puntata del programma nel parco della cascata delle Marmore – come di consueto è la prima scelta, la più ‘facile’ per tentativi del genere – e l’area archeologica di Carsulae. L’edizione 2021, l’undicesima, è terminata a marzo dopo quasi tre mesi di puntate e dunque si tratterebbe di avere l’ok per la dodicesima con riprese previste a giugno per un’esterna. I sopralluoghi sono già stati effettuati, ma per ora manca la conferma definitiva del fatto che il tutto sia andato in porto. Se andrà a buon fine, lo vedremo.