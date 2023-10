Meteo in Umbria, ultimi giorni di caldo: cambiamento in vista

Meteo in Umbria, cambiamenti in vista dopo le ultime giornate di caldo – raggiunti anche i 32-33°C in alcune zone – con temperature ben oltre la media stagionale. Le previsioni parlano di pioggia tra domenica e l’avvio della prossima settimana.

Giù le temperature

Con gli ultimi aggiornamenti – spiega Umbria Meteo – dei modelli meteorologici «aumentano notevolmente le probabilità di un ritorno ad un clima decisamente più autunnale a partire dalla prossima settimana, e non un passaggio da un clima simil estivi ad uno invernale. Le prime deboli piogge saranno possibili già da domenica 15 ottobre (da confermare) poi via via altre occasioni per piogge, forse anche in buon quantità, nei giorni successivi. Qualche modello ha ipotizzato anche piogge abbondanti sull’Umbria ma ciò dipenderà dalla forma e posizione dei centri depressionari e quindi dall’orientamento delle correnti che dovrebbero essere in prevalenza sud occidentali, quindi generalmente favorevoli alle precipitazioni sulla nostra regione. Le temperature massime caleranno soprattutto da lunedi 16 ottobre, a causa delle nubi e delle precipitazioni, nubi che però favoriranno una salita delle temperature minime. Il calo sarà sensibile e probabilmente durante la seconda parte della prossima settimana». Perugia Meteo sottolinea invece che da venerdì, «probabilmente, ma ancor più dalla giornata di sabato, il cielo inizierà ad essere un po’ più movimentato con presenza di nubi stratificate che aumenteranno dalla giornata di sabato, con rischio delle prime piogge sparse da domenica».