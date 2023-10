Meteo, ottobre inizia con 30°C a Terni. Avanti con anticiclone e caldo

Il caldo non molla, tutt’altro. Anche quest’anno ottobre è iniziato con temperature sopra la media rispetto – quantomeno fino a qualche anno fa – agli standard del periodo: tutto a causa dell’anticiclone Apollo che, da previsione, consentirà di avere bel tempo e tanto sole almeno fino alla metà del mese.

Temperature alte

Ottobre è iniziato con un caldo quasi estivo: a Terni, alle 16.10, si è registrata la temperatura massima di 29.7°C come segnala il portale meteoproject.it. Stesso discorso per altre zone della regione. A livello nazionale si parla di ‘ottobrata’ italiana: «L’anticiclone – l’indicazione de Il Meteo – africano resterà protagonista almeno fino al 10-12 ottobre, disturbato solo in parte dal passaggio di una perturbazione sui Balcani tra mercoledì e giovedì: in seguito, la configurazione sinottica sarà sempre la stessa con il caldo ed il sole protagonisti». In sostanza si avrà ancora un periodo molto soleggiato e caldo, non proprio usuale per questo periodo dell’anno.

L’anomalia e la non pioggia

Perugia Meteo sul tema sottolinea un aspetto curioso: «Manto autunnale completamente assente fino a 1.400 metri di quota sul Monte Cucco, ed è il secondo anno consecutivo che ciò accade». Per ora poche chance di pioggia a stretto giro: «Nessuna ipotesi di precipitazioni serie almeno fino alla seconda decade di ottobre, prima secco e temperature sopra media», scrive Umbria Meteo.