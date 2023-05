Montefalco: operaio muore nel cantiere. Lascia due figli

Tragedia sul lavoro, l’ennesima, in Umbria: martedì pomeriggio a Montefalco (Perugia) un 43enne di nazionalità romena, operaio edile, ha perso la vita mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione. Secondo quanto appreso, l’uomo è precipitato da un’altezza di circa tre metri in seguito al cedimento del solaio di un balcone su cui stava lavorando. Inutili purtroppo i soccorsi portati dagli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, sposato e padre di due figli. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della procura della Repubblica di Spoleto, con i carabinieri del comando stazione di Montefalco e gli addetti del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Usl Umbria 2. La salma del 43enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico.

La rabbia dei sindacati

«La strage sul lavoro continua e in Umbria il 2023 assume sempre più i contorni di anno orribile per la sicurezza – affermano i sindacati Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, insieme alle categorie Fillea, Filca e Feneal -. Con la morte di martedì di un operaio edile in un cantiere di Montefalco, siamo a dieci vittime in appena cinque mesi, un numero enorme per la nostra regione. E quest’ultimo tragico episodio è il terzo incidente per caduta dall’alto in appena due settimane, una statistica spaventosa e intollerabile. Bisogna riaffermare con forza che infortuni e morti sul lavoro non sono ineluttabili – proseguono i sindacati – né una triste conseguenza del destino, ma avvengono per mancanza di prevenzione, formazione e vigilanza, conseguenza diretta di scelte politiche che hanno comportato tagli su tagli nel corso degli anni. Occorre al contrario investire con decisione in salute e sicurezza. I ritardi nella definizione di interventi e azioni necessari a mettere fine a questa strage non sono più accettabili».