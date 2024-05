Giovane di Spoleto arrestato negli Usa. QN: «‘Incaprettato’ in cella per 13 minuti»

Il fatto è accaduto nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorso ed a lanciarlo in esclusiva – poi pubblicato Il Corriere della Sera – nella serata di sabato è il Quotidiano Nazionale con un articolo a firma di Erika Pontini e Sara Minciaroni. Un ragazzo originario di Spoleto, il 25enne Matteo Falcinelli, è stato arrestato a Miani mentre si trovava negli Stati Uniti per frequentare un master alla Florida International University. Pubblicato il video dove il giovane viene maltrattato e sbattuto a terra dagli agenti di polizia.

Il video

Falcinelli è finito in manette dopo una notte in un locale – l’accusa nei suoi confronti è di aver creato problemi – e nel video si vedono i poliziotti in azione in modo violento. Tutto ripreso dalle bodycam degli stessi agenti. Il 25enne, secondo quanto raccontato dal QN, è stato poi rilasciato su cauzione due giorni dopo ed è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate: «Sono pronta a incatenarmi, quello che hanno fatto a Matteo non deve succedere mai più», le parole della mamma di Matteo, citata dal Quotidiano Nazionale. L’avvocato del giovane ha visionato il video a metà aprile durante il processo per resistenza a pubblico ufficiale, opposizione all’arresto senza violenza e violazione di domicilio.