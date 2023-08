Ubriaco e molesto a Montefalco: arrestato

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Queste le ragioni che hanno portato all’arresto di un uomo da parte dei carabinieri di Montefalco dopo aver aggredito gli stessi militari.

Ubriaco e molesto

L’uomo è stato bloccato durante ‘L’Agosto Montefalchese’. «L’armonia della notte è stata turbata dal comportamento di un giovane che, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, appariva particolarmente agitato e con il suo atteggiamento molestava i presenti», spiega la questura. Una costante condotta molesta ed agitata che ha messo in allerta i tanti cittadini presenti. «Il soggetto iniziava ad urlare anche contro le forze di polizia presenti, alle quali si erano uniti un altro equipaggio di carabinieri e del commissariato di pubblica sicurezza di Foligno. Il tutto si protraeva per diversi minuti sino a quando degenerava in una vera e propria aggressione fisica posta in essere dal soggetto nei loro confronti». Dopodiché è scattato l’arresto. Uno dei militari ha riportato lesioni ed è poi andato al pronto soccorso di Foligno. L’arresto è stato convalidato.