Montefranco, guasto a rete idrica: disagi, crolla muro

Disagi nella prima mattinata di venerdì a Montefranco e lungo la Ss Valnerina a causa di un guasto alla rete idrica. Si è verificata l’esplosione di un tubo in via San Bernardino – il flusso di acqua e fango è poi sceso fino alla strada statale – con contestuale crollo di un muro: immediato l’intervento di un’impresa per la pulizia e il ripristino della viabilità, con temporanea chiusura della via. Sul posto anche il sindaco Rachele Taccalozzi: «Ho chiesto l’intervento mille volte – la competenza è del Sii, ndr – e non si è mai visto nessuno. Sono stufa», sbotta il primo cittadino.

