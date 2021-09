MotoGp, zero punti per Petrucci a Misano

Torna con zero punti Danilo Petrucci dal circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico. Nella gara vinta da Francesco Bagnaia su Ducati, il 30enne ternano del team Tech3 non è andato oltre il 16° tempo, chiudendo ad oltre 32 secondi dal vincitore di giornata; a chiudere il podio Fabio Quartararo ed Enea Bastianini, out Lecuona. «Una gara molto difficile, ho faticato tanto ma ho fatto del mio meglio. Negli ultimi quattro giri ho ‘combattuto’ con la moto». Ora test, quindi il 3 ottobre tutti negli Stati Uniti per il gran premio ad Austin.

