MotoGp, primi punti in Ktm per Petrucci

La terza gara per ottenere i primi punti – tre – stagionali in sella alla RC16 della Ktm è quella buona per Danilo Petrucci. Il pilota ternano ha concluso al 13° posto la gara di Portimão, in Portogallo, dopo la partenza in griglia dalla 18° piazza e alcune cadute (coinvolti anche Rins e Zarco) che hanno favorito la rimonta del 30enne ternano. A trionfare Fabio Quartararo, quindi Francesco Bagnaia e Joan Mir; settimo al rientro Marc Márquez. Prossima tappa del mondiale MotoGp in Spagna, il 2 maggio a Jerez de la Frontera. «Ad essere onesto non è stata una corsa troppo interessante per me, alla fine non ho potuto passare Marini e non siamo ancora al meglio, c’è necessità di migliorare il nostro setup. Ma almeno abbiamo ottenuto alcuni punti e ringrazio il team perché stanno facendo un grande lavoro», le parole del 9.

Condividi questo articolo su