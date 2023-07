Narni abbraccia bambini e ragazzi in un venerdì sera di giochi e fantasia

Torna a Narni, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la manifestazione ‘Gioca e mettiti in gioco’, dedicata ai giochi all’aria aperta per bambini, bambine e adulti. Ne dà notizia l’assessore al sociale del Comune di Narni, Silvia Tiberti, che ricorda l’appuntamento fissato per venerdì 28 luglio dalle ore 20.30 nel centro storico. Il via con il taglio del nastro sarà dato in piazza Garibaldi, davanti all’Arco del Duomo. Sono 45 le postazioni di spettacolo e laboratori. Ci saranno favole musicali, la sand art, bolle di sapone, storie poetiche e romantiche arricchite da musica dal vivo con diversi tipi di strumenti e inserti in lingua inglese, statue luminose, trucchi e trasformazioni, sport da provare come tennis, padel, pesca con la roubasienne e i pesci calamitati, Pompieropoli, spettacoli di magia, giocoleria e fuoco.

Tante attività

Ci si potrà immergere nei laboratori di ogni tipo, dall’impasto delle tagliatelle alla decorazione delle mani con l’henné, eseguiti dalle beneficiarie del progetto di accoglienza Sai del Comune di Narni. In programma anche la trasformazione di materiali di recupero, plastica, carta, metalli, terra e tanti giochi di ogni genere di cui tantissimi di legno, contemporanei e medievali. Poi giochi logici e rompicapo, una poetica giostrina di legno con lo sfondo della fontana dei Priori e i ragazzi Rock Arena. Ci sarà anche il Manini’s Beach: piazza Marconi verrà infatti trasformata per l’occasione in una spiaggia dove fare laboratori teatrali comodamente distesi su uno dei tanti gonfiabili. E poi ancora tante sorprese, anche quella di poter sognare guardando le stelle guidati dai consigli degli astrofili. Una manifestazione che consente a tutti di giocare, socializzare e ritrovarsi liberamente per le strade del centro storico.

Il senso della manifestazione

«La città – dichiara l’assessore Tiberti – per una notte sarà a disposizione dei bambini e delle bambine, è questo l’aspetto più importante, è questa la direzione del nostro impegno politico. Non solo creare progetti e spazi nel nostro territorio per loro, il nostro obiettivo è far sì che ogni scelta politica venga vista con gli occhi dei bambini, con le loro priorità ed esigenze. Questo – prosegue – fa parte di una cornice più grande rappresentata dall’impegno del Comune nel promuovere una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza. Giocare e mettersi in gioco negli spazi urbani significa anche vivere la città come insieme di opportunità educative capaci di favorirne lo sviluppo fisico e cognitivo».

‘Piccole lustre d’estate’

La direzione artistica è di Mariacristina Angeli, presidente dell’associazione Minerva. «La manifestazione – afferma – verterà sul tema della condivisione, dividerà gli spazi in aree tematiche (giochi antichi, giochi e laboratori medievali, laboratori sull’ecologia, sport, musica) ed il filo conduttore sarà ‘piccole lustre d’estate’ dove per lustra, parola antica, si intende mostrarsi diversi da ciò che si è, trasformazione, un mix di festa popolare, musica e travestimenti ed è un termine entrato nel nostro vocabolario narnese diversi anni fa, coniato in occasione delle grandi feste di coinvolgimento fatte in piazza dei Priori. Le associazioni che si mettono in gioco sono sempre più numerose – aggiunge poi la Angeli – e questo vuol dire che abbiamo piantato un seme che cresce e matura nel tempo, in una città accogliente e sensibile che mette i bambini e le bambine e le loro famiglie in primo piano».

Solidarietà e informazioni di servizio

Una notte magica completamente gratuita organizzata per le famiglie anche con la collaborazione del Comitato provinciale Unicef di Terni, il cui punto info consentirà di prendere materiale informativo e fare, se si vuole, una donazione volontaria e anonima, destinata al progetto ‘Nutrizione per la fornitura di terapie salvavita’. La comunicazione social dell’evento sarà curata da Arci Aps comitato provinciale di Terni e dai suoi volontari. Ci sarà anche il contributo dei commercianti di Narni che doneranno un gadget a tutti i bambini. Dalle 19 alle 1 sarà disponibile un servizio bus gratuito in partenza da Narni Scalo e da Testaccio e per i disabili un servizio navetta a chiamata (320.4249275).