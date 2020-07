Narni, un’apericena per la solidarietà

L’associazione ‘Tutti per Narni’ dà vita ad un’iniziativa post-Covid che intende ancora una volta affrontare il tema della disabilità. «Come molti sanno – ricorda il leader dell’associazione Gianni Daniele – abbiamo presentato una mozione sottoscritta anche da FdI e FI che prevede per il Comune di Narni l’adozione per legge del ‘Peba’ (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). Questa mozione è tuttora oggetto di confronto in sede di commissione e noi ci batteremo con tutte le nostre forze affinché venga adottata».

‘Apericena’ di solidarietà

A questo proposito «abbiamo organizzato per giovedì 23 luglio una serata con ‘apericena’ (costo 15 euro a persona) al Circolo tennis ‘La Valletta’ di Narni. L’occasione ci servirà per affrontare il tema della disabilità. Avremo con noi Lino Leonardi, presidente della Afd (Associazione nazionale disabili) ed i due presidenti delle associazioni che sono state protagoniste a Città di Castello della battaglia, vinta, per l’adozione del Peba». Alla serata del 23 luglio sono invitati soci, simpatizzanti di ‘Tutti per Narni’, ma anche tutti quei cittadini sensibili riguardo al tema della disabilità.