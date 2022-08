Narni dice addio a Fabrizio Chiani

Profondo cordoglio a Narni per la scomparsa, avvenuta giovedì mattina, di Fabrizio Chiani, giornalista che per anni si è occupato della sua città e delle vicende calcistiche della Narnese – di cui era grande tifoso, insieme all’Inter – attraverso il lavoro condotto su giornali, radio e televisioni del territorio. Avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 1° settembre. Fabrizio Chiani Lascia il figlio Giulio, ex calciatore di buon livello, la moglie Manuela, la mamma Lena, la sorella Cristina e tanti fra familiari e amici che lo piangono e ne ricordano lo spirito sempre attivo. Malato da tempo, ha lottato per anni come un leone, fra gli alti e bassi della malattia, senza mai mettere da parte il coraggio, la dignità e la determinazione che lo hanno sempre accompagnato anche nella sua carriera professionale, in Confcommercio ma anche come giornalista. In quest’ultimo campo, che lo aveva reso noto a tanti, si distingueva per la cura che metteva nelle cose, l’arguzia che gli consentiva di cavalcare la polemica ogni volta che ce n’era bisogno, la grande passione. I funerali di Fabrizio Chiani – ad esprimere cordoglio a titolo personale e a nome dell’amministrazione comunale di Narni è anche il sindaco Lorenzo Lucarelli – si terranno venerdì 26 settembre, alle ore 15 nel duomo di Narni.

