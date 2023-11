Narni: litiga al bar e minaccia di morte il ‘rivale’ con una vanga. Denunciato 58enne

Un 58enne narnese, già gravato da precedenti, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Narni per porto abusivo di armi/oggetti atti ad offendere. Nei giorni scorsi l’uomo, in seguito ad un diverbio scoppiato per motivi futili all’interno di un bar della zona di Narni con un altro avventore del locale – un 33enne -, aveva minacciato quest’ultimo di morte brandendo una vanga. A seguito della richiesta di intervento, i militari dell’Arma si sono portati sul posto accertando l’accaduto e scongiurando conseguenze ben più serie.

