Narni, maxi impianto fotovoltaico flottante da 1.539 zattere. Via libera dalla Regione

di S.F.

«Il progetto esecutivo dovrà prevedere schermature vegetali al fine di mitigare l’impatto visivo dell’impianto dalla strada provinciale ed integrazione della vegetazione lungo le sponde del fiume». È una delle prescrizioni della commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali in merito al maxi impianto flottante di potenza nominale pari a 9,99 MWp che la Edison Rinnovabili Spa vuol realizzare in località San Crispino, a Narni, sul lago artificiale di cava sviluppatosi in seguito alle attività estrattive della Calcestruzzi Cipiccia: c’è il via libera della Regione sulla non necessità di verifica di assoggettabilità a Via.

IL PROGETTO IN DETTAGLIO

Semaforo verde

La firma sull’atto è del dirigente Andrea Monsignori e l’esclusione della Via c’è perché il «progetto non comporta impatti ambientali significativi e negativi». L’obiettivo della Edison – l’istanza è a firma del procuratore della società, Pierluigi Nalin – è realizzare un impianto fotovoltaico con posizionamento di strutture galleggianti (oltre 1.500 zattere per ospitare i moduli ed i convertitori statici) in un’area pari al 35% dell’intero specchio acqueo, pari a circa 8,93 ettari. In più è prevista la realizzazione di un’opera di connessione alla Rtn con cavidotto interrato fino alla centrale di San Pietro da 6,5 chilometri di lunghezza. L’unica osservazione pervenuta è della Provincia di Terni. ‘iter riguarda un’ansa circondata da una fascia sottoposta a tutela paesaggistica.

I flussi

L’altra prescrizione contenuta del documento – ante operam – riguarda ancora il progetto esecutivo: «Dovrà contenere la stima dei flussi di traffico indotto in fase di cantiere in relazione al flusso esistente con riferimento agli aspetti acustici e delle polveri». La commissione regionale si è riunita lunedì 15 maggio ed è costituita da Mariagrazia Possenti, Francesco Longhi, Emanuela Siena, Roberta Panella, Caterina Torcasio, Loredana Natazzi, Michele Cenci e Simone Padella.