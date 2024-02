Particolare iniziativa in arrivo a Narni in occasione di San Valentino. Mercoledì 14 febbraio lo Smac ha organizzato l’evento ‘Metti una cena a teatro’: sarà possibile cenare al Manini nel palco del teatro ottocentesco con tanto di esibizione musicale live dei Trinity Boulevard. Costo? 85 euro con prenotazioni possibili fino all’11 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 349 1218322.

Condividi questo articolo su