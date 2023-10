Narni Scalo: 42enne di Montecastrilli arrestato dai carabinieri per spaccio di droga

Un 42enne ternano, M.R. le sue iniziali, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato nella zona di Casteltodino (Montecastrilli), è stato arrestato in flagrante per detenzione di droga a fini di spaccio dai carabinieri del comando stazione di Narni Scalo, in collaborazione con i colleghi di Narni, Montecastrilli e del Nor della Compagnia di Amelia. Nel corso della stessa operazione i militari hanno denunciato a piede libero un 29enne originario di Napoli, anche lui con precedenti, per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

L’alt, le perquisizioni, l’arresto

Mercoledì pomeriggio una pattuglia dell’Arma di Narni Scalo ha fermato in via Tuderte un’auto per procedere ad un controllo. A bordo c’erano il 42enne ternano e il 29enne di Napoli: il primo è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana e il secondo di un grammo di cocaina. Scontata la perquisizione dell’autovettura, in uso al 29enne, nella quale i carabinieri hanno individuato una mazza da baseball. La perquisizione è stata poi estesa alle abitazioni dei due: in quella del 42enne c’erano dodici confezioni termosaldate di marijuana, per un peso totale di mezzo chilogrammo, due piante in fase di infiorescenza e materiale per pesare e confezionare la droga. Scontato l’arresto in flagrante con applicazione dei domiciliari: il tribunale di Terni ha convalidato quanto eseguito, disponendo nei confronti di M.R. la misura dell’obbligo di dimora a Montecastrilli e di permanenza in casa in orario notturno. Il 29enne, oltre alla denuncia per la mazza da baseball, è stato segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti e all’autorità competente per la violazione dell’obbligo di dimora in quel di Terni.