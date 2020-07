Narni Scalo, eventi e commercio a braccetto

Commercio ed eventi a braccetto, a Narni Scalo, con l’iniziativa ‘Saldi di gioia’ che il 1° agosto – giorno di avvio dei saldi – prevede l’apertura fino alle ore 23 dei negozi lungo via Tuderte. L’occasione consentirà anche di ‘lanciare’ l’imminente 26° edizione dell’apprezzata manifestazione ‘Le vie del cinema’ che si terrà a Narni Scalo – parco dei Pini – dal 4 all’8 agosto. Per questo sempre in via Tuderte, il 1° agosto, si potranno ammirare, in una sorta di passeggiata ‘tra le stelle’, le immagini che hano reso famoso il cinema italiano nel mondo e si potrà camminare lungo la ‘passeggiata delle celebrità’ (walk of fame).

