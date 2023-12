Narni: si invaghisce di una 51enne e non le dà pace. Condanna e arresto per un 68enne

Un 68enne pluripregiudicato è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del comando stazione di Narni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Terni. L’uomo è stato condannato in via definitiva a due anni e otto mesi di reclusione per atti persecutori e danneggiamento, reati commessi tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 nei confronti di una donna 51enne di cui si era invaghito. Nonostante il rifiuto, il 68enne aveva cercato in un’occasione di baciarla, perseguitandola con numerose chiamate e sms, appostandosi più volte nei pressi del suo posto di lavoro e dell’abitazione, anche danneggiandole il cancello d’ingresso. Il 68enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

