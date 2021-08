Norcia, Irene Grandi in concerto a Ferragosto: come prenotarsi

Domenica 15 agosto alle 21.30, Norcia ospiterà in piazza San Benedetto il concerto di Irene Grandi. L’evento è gratuito, ma per poter assistere e usufruire dei posti a sedere posizionati all’interno dell’area delimitata, occorre effettuare una prenotazione ed essere in possesso del ‘green pass’.

Come prenotare il proprio posto

I posti a sedere disponibili sono 180 – informa il Comune di Norcia – e le prenotazioni potranno essere inoltrate esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected] da mercoledì 11 a sabato 14 agosto, entro e non oltre le ore 12. Nella richiesta di prenotazione inoltrata via mail dovranno essere indicati: nome, cognome, numero di telefono di ogni persona, specificando per ogni nominativo di essere in possesso di una delle ‘certificazioni verdi’ previste dalla normativa anti-Covid. L’ufficio provvederà a dare conferma dell’avvenuta prenotazione, fino ad un massimo di 180 posti, inviando un voucher per ciascun prenotato che dovrà essere poi esibito all’ingresso il giorno del concerto, insieme alle certificazioni verdi. L’ingresso degli spettatori prenotati potrà avvenire dalle ore 20 alle 21.15 di domenica 15 agosto.