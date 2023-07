Norcia, precipita con il deltaplano: 57enne seriamente ferito

LE FOTO

Un deltaplanista tedesco di 57 anni – in vacanza in Umbria – è rimasto seriamente ferito a Norcia (Perugia), nel pomeriggio di sabato, dopo essere precipitato su una gola in località Vetturetto, a circa 400 metri dalla strada provinciale 477. Sul posto si sono portati gli operatori della Croce Rossa Italiana, i vigili del fuoco del comando di Perugia – impegnati nei servizi di vigilanza a Castelluccio di Norcia – e le forze dell’ordine. L’uomo è stato stabilizzato dal personale medico e – riferisce il 115 in una nota – presentava forti dolori agli arti inferiori. Successivamente è stato trasportato dall’elisoccorso del 118 all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia.