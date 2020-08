Norcia, va in Campania per matrimonio e torna positivo

Si è spostato a Vico Equense, lungo la costiera sorrentina, per il matrimonio della sorella. Fin qui tutto tranquillo, con un weekend da trascorrere in allegria per festeggiare. Così è stato. Poi l’amara scoperta al rientro in Umbria, a Norcia, dove lavora: un militare è risultato positivo al Covid-19. Scattati negli ultimi giorni i test a tutti gli invitati, i dipendenti della struttura che ha ospitato la cerimonia e le persone entrate in contatto con il giovane.

La scoperta

L’evento si è svolto poco più di una settimana fa e il giovane ha iniziato ad avere sintomi – a riportare la storia sono i media campani, tra i quali Il Mattino – al ritorno in Umbria. Tampone eseguito e positività accertata: gli sposi hanno subito avvisato i gestori e le circa settanta persone – in maggior misura di Vico Equense – che avevano trascorso la serata con il militare. Sono oltre 130 i test effettuati e in queste ore è atteso l’esito.

Isolamento

Tutte le persone coinvolte, come previsto dal protocollo sanitario, si trovano ora in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni e la location è stata temporaneamente chiusa.